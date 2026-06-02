Επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της για διαρκή αναβάθμιση του δικτύου της και συνεχή βελτίωση της αγοραστικής εμπειρίας των πελατών της, ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών επέκτασης και ριζικού εκσυγχρονισμού του καταστήματός της στην Αλεξανδρούπολη, στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Φερρών.

Η συνολική επένδυση ανήλθε σε 1.900.000€, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και φιλικού περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των πελατών της ευρύτερης περιοχής.

Μεγαλύτερος χώρος πώλησης για άνετες αγορές

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο χώρος πώλησης του καταστήματος αυξήθηκε σημαντικά, από 1.186 τ.μ. σε 1.321 τ.μ. Η επέκταση αυτή επιτρέπει την ακόμα καλύτερη οργάνωση των προϊόντων, τη διεύρυνση της γκάμας και την άνετη περιήγηση των πελατών σε όλους τους τομείς του καταστήματος.

Καινοτομία και Ταχύτητα στην Εξυπηρέτηση

Η Lidl Ελλάς εισάγει νέες τεχνολογίες και υποδομές που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των καταναλωτών:

Ψηφιακός Μετασχηματισμός στα Ταμεία: Το κατάστημα διαθέτει πλέον συνολικά 11 σημεία εξυπηρέτησης, εκ των οποίων τα 5 είναι παραδοσιακά ταμεία και τα 6 είναι self - checkout ταμεία . Η προσθήκη των self-checkout ταμείων αποτελεί σημαντική καινοτομία, προσφέροντας ταχύτητα και αυτονομία στις συναλλαγές, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής.

Άνεση Στάθμευσης: Οι επισκέπτες έχουν στη διάθεσή τους 184 θέσεις στάθμευσης, διασφαλίζοντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο κατάστημα ακόμα και σε ώρες αιχμής.

Προσανατολισμός στη Βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας, ο εκσυγχρονισμός του καταστήματος θα ολοκληρωθεί αμέσως μετά το καλοκαίρι με την τοποθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Ι.Χ.), προωθώντας την πράσινη κινητικότητα και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους κατόχους ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.

Με το ανανεωμένο αυτό κατάστημα, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στον κλάδο του λιανεμπορίου, επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα, την καινοτομία και την ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας της Αλεξανδρούπολης.