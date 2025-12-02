Επένδυση στην καινοτομία: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η στρατηγική σημασία της υγείας ως μακροπρόθεσμης επένδυσης τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη και στα καινοτόμα φάρμακα για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, αναδείχθηκαν από την Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Roche Hellas, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο πάνελ «Empowering Investments & Growth: Future Prospects & Challenges”, στο πλαίσιο του Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025.

«Η υγειονομική περίθαλψη και τα καινοτόμα φάρμακα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας και της παραγωγικότητας των ανθρώπων. Μόνο την περίοδο 2007 - 2017, εκτιμάται ότι τα καινοτόμα φάρμακα πρόσθεσαν δύο εκατομμύρια υγιή έτη ζωής στους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε η Kavita Patel. Όπως τόνισε, η επένδυση στην υγεία έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κυβερνητική στρατηγική επένδυση και όχι ως δαπάνη. Η βελτίωση στην υγεία των ανθρώπων οδήγησε σε αύξηση της παραγωγικότητας κατά 27 δισεκατομμύρια ευρώ και σε εξοικονόμηση 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της υγείας στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, την περίοδο 2007-2017, υπογραμμίζοντας ότι για κάθε 1 δολάριο που επενδύεται στην υγεία, μπορεί να παραχθεί οικονομική απόδοση από 2 έως 4 δολάρια. «Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και η επένδυση σε καινοτόμα φάρμακα δεν αποτελούν μόνο έναν κρίσιμο στόχο, αλλά έχει αποδειχθεί ότι οδηγούν και σε οικονομική ανάπτυξη και ευημερία», δήλωσε.

Η Kavita Patel υπογράμμισε ότι μια ακμάζουσα φαρμακευτική και βιοεπιστημονική βιομηχανία συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, καθώς οι καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, στην εκπαίδευση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας και σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, οι κλινικές μελέτες, εκτός από τη συμβολή τους στην επιστήμη, λειτουργούν ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και μεταφοράς γνώσης, ενώ παράλληλα προσφέρουν στους ασθενείς πρώιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Kavita, το σημαντικότερο εμπόδιο για τις καινοτόμες φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να επενδύσουν στην Ελλάδα είναι η ανησυχία σχετικά με την ικανότητα της χώρας να διασφαλίσει βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Το υφιστάμενο, ανεπαρκές επίπεδο του δημόσιου φαρμακευτικού προϋπολογισμού σε συνδυασμό με τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από τη μεθοδολογία κατανομής του, οδηγούν σε μη βιώσιμα επίπεδα υπέρβασης τα οποία καλούνται να καλύψουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Για το 2024, οι εταιρείες με νοσοκομειακά φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ υποχρεούνται να επιστρέψουν το 76% της αξίας των φαρμάκων που προμηθεύουν στα νοσοκομεία. Αυτά τα δυσθεώρητα επίπεδα υπέρβασης όχι μόνο μειώνουν την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικό προορισμό, αλλά θέτουν και σε κίνδυνο την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Η Kavita Patel, Managing Director Roche Hellas SA in Greece & Cyprus, ο  Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥ Ελλάδος, η  Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, CEO EATE, ο Μιχάλης Αργυρού, Προϊστάμενος Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού και ο Τάσος Ζάχος, CEO Fortune Greece

Κλείνοντας την ομιλία της, η Kavita Patel τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό για επενδύσεις στον τομέα των βιοεπιστημών. Ωστόσο, για να καταστεί αυτό εφικτό, απαιτείται άμεση αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής, προκειμένου αφενός να διασφαλιστεί η επαρκής και ορθή κατανομή της χρηματοδότησης για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης, και αφετέρου να θεσπιστούν έξυπνα και στοχευμένα κίνητρα που θα προσελκύσουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και σε συμπράξεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Ο Τάσος Ζάχος, CEO & Editor-in-Chief, Fortune Greece, ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης, με ομιλητές τους: Μιχάλη Αργυρού, προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων A.E, Γιώργο Παπαδημητρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ στην Ελλάδα και Kavita Patel, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Roche Ελλάς Α.Ε. για Ελλάδα & Κύπρο.

Σχετικά με τη Roche

Ιδρύθηκε το 1896 στη Βασιλεία της Ελβετίας ως μία από τις πρώτες βιομηχανίες παραγωγής επώνυμων φαρμάκων. Από τότε έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στον κόσμο και σε έναν παγκόσμιο ηγέτη στα in-vitro διαγνωστικά. Η εταιρεία επιδιώκει την επιστημονική αριστεία για να ανακαλύψει και να αναπτύξει φάρμακα και διαγνωστικά εργαλεία που βελτιώνουν και σώζουν τις ζωές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πρωτοπόροι στην εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και προσπαθούμε να μετασχηματίσουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, ώστε να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο. Προκειμένου να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε κάθε άνθρωπο, συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς και συνδυάζουμε τις δυνάμεις μας στους κλάδους των Φαρμάκων και των Διαγνωστικών με δεδομένα και πληροφορίες από την κλινική πράξη.

Για περισσότερα από 125 χρόνια, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας της Roche. Ως μια εταιρεία που λειτουργεί με γνώμονα την επιστήμη, η μεγαλύτερη συνεισφορά μας στην κοινωνία είναι η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων και διαγνωστικών λύσεων που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν πιο υγιείς ζωές. Η Roche έχει δεσμευτεί στις πρωτοβουλίες Science Based Targets Initiative και Sustainable Markets Initiative για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος έως το 2045.

Η Genentech, στις Η.Π.Α., είναι στο σύνολό της, μέλος του Ομίλου της Roche. Η Roche κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Chugai Pharmaceutical, στην Ιαπωνία.