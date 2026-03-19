Επενδυτική «έκπληξη» από τον Χάαλαντ: Ο Νορβηγός ενισχύει νέο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκάκι

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κάνει άνοιγμα πέρα από τα γήπεδα ποδοσφαίρου, επενδύοντας σε μια νέα παγκόσμια διοργάνωση σκακιού, η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στο άθλημα. Σύμφωνα με αποκαλύψεις της Guardian, ο Νορβηγός επιθετικός συμμετέχει ενεργά στο εγχείρημα που αναμένεται να έχει πρωταγωνιστή τον συμπατριώτη του και κορυφαίο γκραν μετρ Μάγκνους Κάρλσεν.

Η συμφωνία οριστικοποιήθηκε λίγο πριν την αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Γουέστ Χαμ, με τον Χάαλαντ να εμφανίζεται στο «London Stadium» φορώντας καπέλο της διοργάνωσης Norway Chess, χωρίς να τραβήξει την προσοχή.

Ο Νορβηγός σταρ επενδύει στο Total Chess World Championship Tour, μια νέα σειρά τουρνουά με ετήσιο χρηματικό έπαθλο 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να μετατρέψει το σκάκι σε πιο σύγχρονο και θεαματικό προϊόν για το παγκόσμιο κοινό.

«Το σκάκι είναι ένα απίστευτο παιχνίδι. Ακονίζει το μυαλό και έχει πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο, πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα και αρκετές κινήσεις μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάαλαντ, εξηγώντας την απόφασή του να εμπλακεί επενδυτικά. Η διοργάνωση, που έχει την υποστήριξη της FIDE (διοικητικό όργανο σκακιού), θα περιλαμβάνει τέσσερα τουρνουά κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις, με έναν συνολικό παγκόσμιο πρωταθλητή να αναδεικνύεται μέσα από τρεις μορφές παιχνιδιού: κλασικό, rapid και blitz σκάκι.

Ο Χάαλαντ συνεργάζεται με τον Νορβηγό επιχειρηματία Μόρτεν Μπόργκε μέσω της εταιρείας Chess Mates, η οποία θα αποτελέσει βασικό μέτοχο της Norway Chess, της εταιρείας που «τρέχει» τη νέα διοργάνωση.

Ένα πιλοτικό τουρνουά αναμένεται το φθινόπωρο του 2026, ενώ η πλήρης σεζόν του πρωταθλήματος προγραμματίζεται για το 2027, με τη συμμετοχή του Χάαλαντ να θεωρείται κομβική για την εμπορική ανάπτυξη και τη διεθνή προβολή του σκακιού