«Έπεσαν» Facebook και Messenger: Αναφορές για δυσλειτουργίες και στο Instagram

Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα οι χρήστες των δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Messenger, ενώ αναφορές υπάρχουν και για δυσλειτουργίες στο Instagram.

Σύμφωνα με τις αναφορές χρηστών, οι πλατφόρμες παρουσιάζουν προβλήματα φόρτωσης, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται το newsfeed του Facebook, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στις συνομιλίες μέσω Messenger.

Παράλληλα, αρκετοί χρήστες αναφέρουν αντίστοιχα προβλήματα και στο Instagram, με την πρόσβαση σε περιεχόμενο και λειτουργίες της εφαρμογής να είναι περιορισμένη.

Η δυσλειτουργία αποτυπώνεται και στην πλατφόρμα DownDetector, η οποία παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο προβλήματα σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας, οι πρώτες μαζικές αναφορές για προβλήματα άρχισαν να καταγράφονται περίπου στις 16:00 το απόγευμα, με τον αριθμό των καταγγελιών να αυξάνεται σημαντικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια της δυσλειτουργίας.