«Έπεσαν» οι υπογραφές για τους ισραηλινούς PULS

«Έπεσαν» οι υπογραφές για το ισραηλινό πυραυλικό σύστημα PULS της Elbit Systems με τη συμφωνία να περνά πλέον από τα λόγια στις πράξεις και να θεωρείται μάλιστα από πολλούς ως κίνηση που αλλάζει το «παιχνίδι» στο Αιγαίο.



Η συμφωνία «κλείδωσε» μεταξύ της ελληνικής πλευράς και της SIBAT, με τον Ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kulas να βάζει την υπογραφή από ισραηλινής πλευράς.



Στο πακέτο μπαίνουν 36 εκτοξευτές, πλήρες φορτίο πυρομαχικών, συστήματα διοίκησης, εκπαίδευση και δεκαετής υποστήριξη, με το κόστος να φτάνει τα 690 εκατ. ευρώ.



Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν σταματά εκεί καθώς η συμφωνία προβλέπει και τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σχέση Ελλάδας - Ισραήλ.