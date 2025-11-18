«Έπεσαν» X, ChatGPT και άλλες ιστοσελίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό λόγω προβλήματος στο Cloudflare

Προβλήματα εμφανίζουν αρκετές ιστοσελίδες αλλά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης το μεσημέρι της Τρίτης 18 Νοεμβρίου με χιλιάδες χρήστες να έχουν πρόβλημα εισόδου στους προσωπικούς λογαριασμούς τους,

Όπως φαίνεται το πρόβλημα προέρχεται λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε στο Cloudflare με αποτέλεσμα εφαρμογές και πλατφόρμες να μη λειτουργούν.

Συγκεκριμένα, όσοι χρήστες προσπαθούν να μπουν στους λογαριασμούς τους στο Χ (πρώην Twitter) αλλά και στον ιστότοπο κριτικών ταινιών Letterboxd τους εμφανίστηκε ένα μήνυμα σφάλματος.

Παράλληλα, χρήστες παρατήρησαν προβλήματα κατά τη διάρκεια χρήσης και των εξής ιστοσελίδων: ChatGPT η ιστοσελίδα της εταιρείας OpenAI, ο ιστότοπος Down Detector αλλά και στα League of Legends και Valorant.

Τι είναι το Cloudflare

Το CloudFlare, είναι ένα Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (CDN) που αποθηκεύει προσωρινά το περιεχόμενο του ιστότοπού σας στους διακομιστές του σε όλο τον κόσμο, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν ταχύτερη πρόσβαση σε αυτόν. Βοηθάει στο να αυξάνεται η ταχύτητα φόρτωσης του ιστότοπου και βελτιώνει την εμπειρία χρήστη. Ταυτόχρονα, το CloudFlare ενισχύει επίσης την ασφάλεια της ιστοσελίδας προστατεύοντάς την από διάφορες απειλές στον κυβερνοχώρο.

Με αυτόν τον τρόπο, η κακόβουλη επισκεψιμότητα φιλτράρεται και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε νόμιμους χρήστες. Επιπλέον, με την προστασία DDoS (Distributed Denial of Service) του CloudFlare, ο ιστότοπος προστατεύεται από επιθέσεις υψηλής επισκεψιμότητας και παραμένει προσβάσιμος.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που προσφέρει το CloudFlare είναι η διαχείριση πιστοποιητικών SSL (Secure Sockets Layer). Το CloudFlare διασφαλίζει ότι ο ιστότοπός σας λειτουργεί μέσω ασφαλούς σύνδεσης, προσφέροντας δωρεάν πιστοποιητικά SSL. Αυτό αυξάνει την εμπιστοσύνη των χρηστών και επηρεάζει θετικά την απόδοση SEO.

«Το Cloudflare γνωρίζει και διερευνά ένα πρόβλημα που ενδεχομένως επηρεάζει πολλούς πελάτες», ανέφερε η εταιρεία σε μια νέα ενημέρωση. «Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται καθώς θα γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες».

Tο Cloudflare παρέχει τις υπηρεσίες υποδομής διαδικτύου της σε εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συνήθως με τρόπο που είναι αόρατος στους χρήστες. Ως εκ τούτου, ένα ευρύ φάσμα φαινομενικά ασύνδετων ιστότοπων έπεσε λόγω του προβλήματος