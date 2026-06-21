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«Έπεσε από την κούνια» λέει η μητέρα του μωρού που νοσηλεύεται με κάταγμα και τραύματα στο κεφάλι

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Unsplash
Unsplash
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Σοβαρή ανησυχία για τυχόν κακοποίηση μωρού, έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών η εισαγωγή 7 μηνών παιδιού Ρομά, το οποίο εισήχθη χθες Σάββατο με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.

Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια, η οποία διερευνά το περιστατικό.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, η μητέρα του βρέφους ισχυρίζεται ότι το παιδί χτύπησε επειδή έπεσε από την κούνια.

Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.

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