«Έπεσε από την κούνια» λέει η μητέρα του μωρού που νοσηλεύεται με κάταγμα και τραύματα στο κεφάλι
Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.
Σοβαρή ανησυχία για τυχόν κακοποίηση μωρού, έχει προκαλέσει στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών η εισαγωγή 7 μηνών παιδιού Ρομά, το οποίο εισήχθη χθες Σάββατο με κάταγμα μηρού και τραύματα στο κεφάλι.
Το παιδί συνεχίζει να νοσηλεύεται και η κατάστασή του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.
Όπως είπε στο tempo24.news ο ιατρός Βασίλης Αλεξόπουλος το μωρό έχει κάταγμα στο μηρό και μώλωπες στο μέτωπο, ενώ αμέσως ενημερώθηκε η Ασφάλεια, η οποία διερευνά το περιστατικό.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλείται το tempo24.news, η μητέρα του βρέφους ισχυρίζεται ότι το παιδί χτύπησε επειδή έπεσε από την κούνια.
Στο μεταξύ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης.