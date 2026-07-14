Έπεσε στους Καταρράκτες του Νιαγάρα και επέζησε - Βίντεο τον δείχνει να κολυμπά μάλλον... ατάραχος

Βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει έναν άνδρα να κολυμπά με παροιμιώδη ψυχραιμία στα ορμητικά νερά του ποταμού Νιαγάρα, λίγα μόλις λεπτά αφού, σύμφωνα με μαρτυρίες, παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε από τους Horseshoe Falls, τον μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό από τους τρεις καταρράκτες που συνθέτουν το σύμπλεγμα των Καταρρακτών του Νιαγάρα.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουνίου. Ο άνδρας βρέθηκε σε επικίνδυνη απόσταση από το χείλος των καταρρακτών, όταν το νερό τον παρέσυρε μέσα σε δευτερόλεπτα. Η πτώση του υπολογίζεται ότι έγινε από ύψος περίπου 52 μέτρων.

Σωστικά συνεργεία που κινητοποιήθηκαν άμεσα τον εντόπισαν, τον ανέσυραν από το νερό και τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

A man was filmed swimming in Niagara Falls 😳 pic.twitter.com/6Idch9n7wX — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 13, 2026

Με αφορμή το περιστατικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν για ακόμη μία φορά αυστηρή προειδοποίηση προς τους επισκέπτες, υπενθυμίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων ασφαλείας και η αποφυγή εισόδου σε απαγορευμένες ζώνες είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μια στιγμή απερισκεψίας μπορεί να αποβεί μοιραία.