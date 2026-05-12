Τεχνολογία Spotify

«Έπεσε» το Spotify - Εκατοντάδες αναφορές χρηστών για προβλήματα στην πλατφόρμα

Προβλήματα στη λειτουργία του Spotify καταγράφονται το απόγευμα της Τρίτης.

Spotify/REUTERS/Brendan McDermid
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δυσλειτουργίες αντιμετωπίζει από αργά το απόγευμα της Τρίτης (12/5) η πλατφόρμα του Spotify, με τα κυριότερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λειτουργία αναζήτησης.

Σύμφωνα με το Downdetector, οι πρώτες αναφορές χρηστών άρχισαν να αυξάνονται μετά τις 18:00.

Οι περισσότερες αναφορές προέρχονται από μεγάλες πόλεις της χώρας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Χρήστες αναφέρουν αδυναμία αναζήτησης τραγουδιών και καλλιτεχνών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα σφάλματος.

Στις οθόνες πολλών χρηστών εμφανίζεται το μήνυμα:

«Αυτό δεν λειτούργησε. Μία γρήγορη ανανέωση της σελίδας ίσως διορθώσει το πρόβλημα».

