Επέστρεψαν με ασφάλεια οι αστροναύτες του Artemis II: Η εντυπωσιακή προσθαλάσσωση

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κουκ κι ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν προσθαλασσώθηκαν ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας, ακριβώς όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα, στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, στον Ειρηνικό, έπειτα από δεκαήμερο ταξίδι μετ’ επιστροφής γύρω από τη Σελήνη.



Το σκάφος τους, το Ωρίων, έκανε την είσοδό του στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα πάνω από 38.000 χιλιόμετρα την ώρα και τις δυνάμεις τριβής να προκαλούν θερμοκρασίες πάνω από τους 2.700° Κελσίου, προτού πάντως προσθαλασσωθεί χωρίς πρόβλημα στον Ειρηνικό, επιβραδυνόμενο από μεγάλα αλεξίπτωτα, όπως ακριβώς την εποχή του προγράμματος Apollo.

«Και τώρα... ο Άρης»

Ενθουσιώδης ήταν η υποδοχή της είδησης της επιστροφής των τεσσάρων αστροναυτών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έθεσε τον καινούριο στόχο: Τον «κόκκινο» πλανήτη!



«Συγχαρητήρια στο σπουδαίο και πολύ ταλαντούχο πλήρωμα της (αποστολής) Artemis II. Όλο το ταξίδι ήταν θεαματικό, η προσθαλάσσωση ήταν τέλεια και, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος!», έγραψε στο Trruth Social.



«Θα το ξανακάνουμε και κατόπιν», το «επόμενο βήμα» θα είναι Αμερικανοί αστροναύτες να ταξιδέψουν «στον Άρη!».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ