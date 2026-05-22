Επέστρεψαν στην Αθήνα οι Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου «Global Sumud Flotilla»

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι Έλληνες πολίτες αφίχθηκαν στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (22/5), με εμπορική πτήση.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟN GLOBAL SUMUD FLOTILLA (ΦΩΤΟ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Δημήτρης Κρικέλας

Με ασφάλεια επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 19 Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», έπειτα από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι Έλληνες πολίτες αφίχθηκαν στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (22/5), στις 9:00 μ.μ., με εμπορική πτήση, ολοκληρώνοντας έτσι την επιστροφή τους στη χώρα. Η επιχείρηση επαναπατρισμού των ακτιβιστών πραγματοποιήθηκε υπό την παρακολούθηση των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών, οι οποίες βρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Όπως έγινε γνωστό, ορισμένοι από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο μετά την άφιξή τους, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και ιατρικές εξετάσεις, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθούσε στενά την υπόθεση από την πρώτη στιγμή, διασφαλίζοντας την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή του «Global Sumud Flotilla».

