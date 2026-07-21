Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι Έλληνες πυροσβέστες που έδωσαν μάχη με τις φωτιές στη Γαλλία

Μετά από δύο εβδομάδες επιχειρήσεων στα πύρινα μέτωπα της νότιας Γαλλίας, η ελληνική ομάδα δασοπυρόσβεσης ολοκλήρωσε την αποστολή της και επέστρεψε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών για το 2026.

🇬🇷 Οι Έλληνες 👨‍🚒 πυροσβέστες 🚒 επέστρεψαν 🔙 από τα πύρινα 🔥 μέτωπα της Γαλλίας 🇫🇷 👏 🙏 💪

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Τα μέλη της ελληνικής αποστολής επέστρεψαν στις μητρικές τους Υπηρεσίες, έχοντας αποκομίσει σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις, τις οποίες αναμένεται να μεταφέρουν στους συναδέλφους τους, μετά τη σημαντική συνεισφορά και ενεργό συμμετοχή τους στις δασικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Γαλλία.

Πυροσβεστικό Σώμα

«Ευχαριστώ τους πυροσβέστες που προστατέψατε το σπίτι μου και προστατέψατε το δέντρο μου και εκείνο του αδερφού μου στον λόφο. Είστε πολύ καλοί! Ρομί»

Στο πλευρό των Γάλλων πυροσβεστών

Από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2026, οι Έλληνες δασοπυροσβέστες στάθηκαν στο πλευρό των Γάλλων συναδέλφων τους και συμμετείχαν στις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που έπληξαν τη νότια Γαλλία, στην ευρύτερη περιοχή του Montpellier.

Οι Έλληνες πυροσβέστες επέστρεψαν στη χώρα μας την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Στις εγκαταστάσεις της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. τους υποδέχθηκε ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων (Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης), Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας, παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Αρχιπυράρχου Γεώργιου Κωνσταντακόπουλου.

Ακολούθησε μικρή τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας συνεχάρη τους Έλληνες δασοπυροσβέστες για τη συμβολή τους στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση της 1ης μηχανοκίνητης ελληνικής αποστολής στη Γαλλία, στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών.

Πυροσβεστικό Σώμα

Μία ημέρα αργότερα, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, αντιπροσωπεία της Ομάδας Δασοπυρόσβεσης επισκέφθηκε τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγο Θεόδωρο Βάγια, προκειμένου να τον ενημερώσει για την αποστολή και το επιχειρησιακό έργο που επιτέλεσε στη Γαλλία.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχάρη τα μέλη της ελληνικής αποστολής για τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση και τη συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Στη συνέχεια, παρέλαβε από την αντιπροσωπεία ένα δώρο που απέστειλαν οι Γάλλοι πυροσβέστες, το οποίο συνοδευόταν από αφιέρωση και ευχαριστίες του Προέδρου του γεωγραφικού τμήματος της Hérault, γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.