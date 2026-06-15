Επέστρεψε στο «Happy Day» η Τίνα Μεσσαροπούλου - Τι αποκάλυψε για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Στο καθημερινό πρωινό στασίδι της στην εκπομπή του Alpha «Happy Day» επέστρεψε η Τίνα Μεσσαροπούλου μετά από σχεδόν δύο μήνες απουσίας εξαιτίας της περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Η γνωστή δημοσιογράφος απείχε από την εκπομπή από τις 15 Απριλίου όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Δύο μήνες αργότερα, ο Γιώργος Μυλωνάκης πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που είχε μεταφερθεί και η Τίνα Μεσσαροπούλου επέστρεψε κανονικά στο τηλεοπτικό της πόστο.

«Είναι μέρα χαράς σήμερα και είπα δεν θα κλάψω, αλλά με το που μπήκα θυμήθηκα την ημέρα που έφυγα σφαίρα από αυτή την καρέκλα. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ επιστρέψαμε σπίτι μας. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου πόσοι άνθρωποι θα βρίσκονταν δίπλα μας», είπε φορτισμένη η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Μιλώντας για όλα όσα συνέβησαν, η δημοσιογράφος ανέφερε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούσα και η ίδια. Από την πρώτη στιγμή που έμπαινα μέσα στην εντατική, ποτέ δεν αισθανόμουν στεναχώρια και θλίψη, παρότι οι γιατροί μου είχαν πει ότι πρέπει να περάσουν 20 μέρες για να πάρουμε ένα ψήγμα ελπίδας. Εγώ πίστευα ότι θα πάνε όλα καλά».

«Το πιο δύσκολο ήταν να πείσω κάποιους γιατρούς ότι δεν είμαι μια τρελή που τριγυρίζει στους διαδρόμους και φαντάζεται πράγματα. Το ένστικτό μου όμως ήταν αυτό που με βοήθησε και ποτέ δεν με διέψευσε, αυτό μας βοήθησε και πήγαν όλα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου όλους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στον Ευαγγελισμό. Πήγαινα 8 η ώρα το πρωί και έφευγα αργά το βράδυ. Το πρώτο θαύμα έγινε την 1η Μαΐου», περιέγραψε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Έχει ανακτήσει πλήρως τις δυνάμεις του, είναι όρθιος, μιλάει κανονικά και κάνει τα πάντα. Συνεχίζει τις φυσιοθεραπείες του», κατέληξε η Τίνα Μεσσαροπούλου.