Επέτειος για την Πολεμική Αεροπορία: Γιορτάζει 95 χρόνια ως ανεξάρτητος κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων

Με αφορμή τη συμπλήρωση χρόνων από τη συγκρότησή της ως ανεξάρτητος κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων, η Πολεμική Αεροπορία τιμά την ιστορία, την προσφορά και τη διαρκή επιχειρησιακή της ετοιμότητα. Από τα πρώτα της βήματα έως σήμερα, αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής άμυνας, με καθοριστική συμβολή στην προάσπιση της κυριαρχίας και την ασφάλεια της χώρας, ενώ παράλληλα εξελίσσεται διαρκώς, ενσωματώνοντας σύγχρονα μέσα και τεχνολογίες.

Με ένα επετειακό βίντεο, το οποίο συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, η Πολεμική Αεροπορία αναδεικνύει την ιστορική διαδρομή και τη μετάβασή της στη νέα εποχή, από τα Spitfire MK5 στα υπερσύγχρονα F-35.

1931-2026 | 95 Χρόνια Πολεμική Αεροπορία

Η ΠΑ γιορτάζει τη συγκρότησή της ως ανεξάρτητος Κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/qgo0KWb7xO — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) April 25, 2026

Από την ίδρυσή της το 1931, η Πολεμική Αεροπορία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές της νεότερης ιστορίας, με σημαντική συμβολή κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και σε μεταγενέστερες περιόδους έντασης και επιχειρησιακής ετοιμότητας. Παράλληλα, εξελίχθηκε σε έναν σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο Κλάδο, ικανό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.



Σήμερα, 95 χρόνια από την συγκρότησή της ως ανεξάρτητος κλάδος των ΕΔ, η Πολεμική Αεροπορία αποτελεί βασικό πυλώνα της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, με διαρκή παρουσία στο Αιγαίο και υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, με τα στελέχη της, ιπτάμενοι και τεχνικό προσωπικό, να συνεχίζουν να εκτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης.



Οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 95 ετών αναμένεται να περιλαμβάνουν επιδείξεις, αφιερώματα και δράσεις εξωστρέφειας, τιμώντας την ιστορία και αναδεικνύοντας τον σύγχρονο ρόλο της Πολεμικής Αεροπορίας.