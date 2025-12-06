Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί δύο σταθμοί του Μετρό - Οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Με εντολή της ΕΛΑΣ σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω των συγκεντρώσεων - εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που είχε δολοφονηθεί από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα σαν σήμερα, το 2008.

Η Τροχαία Αττικής έχει καταρτίσει σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων.

Στόχος των μέτρων είναι η αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων και η διευκόλυνση όσων κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».

Συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η πρώτη συγκέντρωση για τη «μαύρη» επέτειο θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου θα συγκεντρωθούν μαθητές και φοιτητές.

Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο 16χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Κλειστό το κέντρο και την Κυριακή 7/12

Λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «43ος Αγώνας Δρόμου Υγείας Αθήνας», την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς στο κέντρο της Αθήνας:



- Ροβέρτου Γκάλι σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Χατζηχρήστου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Γαλιβάλδη σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Ακαμάντος σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Στησικλέους σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας από οδό Καλλιρρόης προς Λεωφ. Συγγρού.



- Αρακύνθου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Παναιτωλίου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Φρυνίχου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Λυσικράτους σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Σέλλεϋ σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Τριπόδων σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



- Πρυτανείου σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.



Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κίνησή τους στις παραπάνω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.