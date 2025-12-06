Επέτειος Γρηγορόπουλου: Λουλούδια στο μνημείο του στα Εξάρχεια - Σε επιφυλακή το κέντρο της Αθήνας

Στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, από το πρωί του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου 2025 μαθητές, φοιτητές και απλοί πολίτες αφήνουν λουλούδια στο σημείο που πριν από 17 χρόνια δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.

Ήταν 6 Δεκεμβρίου 2008 όταν ο 15χρονος μαθητής έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του ειδικού φρουρού. Κι αν έχουν περάσει 17 χρόνια, κανείς δεν τον ξεχνά.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μνήμης, η πρώτη συγκέντρωση για τη «μαύρη» επέτειο θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια, όπου θα συγκεντρωθούν μαθητές και φοιτητές.

Η καθιερωμένη συγκέντρωση μνήμης για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Τζαβέλα, στο σημείο όπου ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος έπεσε νεκρός από σφαίρα του ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Intime

Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛΑΣ σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο» έκλεισε στις 9 το πρωί και ο σταθμός «Σύνταγμα» στις 11 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι και εκ νέου στις 5 το απόγευμα. Οι συρμοί διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ λόγω των συγκεντρώσεων - εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η Τροχαία Αττικής έχει καταρτίσει σχέδιο για την ομαλή κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση κοντά στους χώρους των εκδηλώσεων.

Στόχος των μέτρων είναι η αποφυγή πρόσθετων προβλημάτων και η διευκόλυνση όσων κινούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».