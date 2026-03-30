«Επί ποδός κόμματος» στο επιτελείο Τσίπρα

Το θέμα δεν είναι αν ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει κόμμα, αλλά πότε θα το ανακοινώσει. Στην Αμαλίας, όλα δείχνουν πως κάτι βρίσκεται στα…σκαριά. Μόνον τυχαίο δεν είναι, λένε εκείνοι που γνωρίζουν καλά τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, η επιλογή του, να προχωρήσει σε συνέντευξη και, μάλιστα, σε τηλεοπτικό μέσο- στον Νίκο Χαζηνικολάου στον ΑΝΤ1- την επόμενη Πέμπτη. Όχι πως θα ανακοινώσει τις τελικές του αποφάσεις αλλά αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα.



Τι πιστεύει ο Τσίπρας για τον εκλογικό αιφνιδιασμό



Ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι παρών στις επερχόμενες εκλογές. Όποτε και αυτές πραγματοποιηθούν. Για αυτό το λόγο όλα προετοιμάζονται για τις αρχές του Μαΐου, χωρίς, όμως, αυτό να είναι καταληκτικό. Και αυτό διότι στο επιτελείο του, δεν αποκλείουν τον εκλογικό αιφνιδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακόμη και πριν το καλοκαίρι. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι πως ο πρωθυπουργός ενώ δέχεται εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή, αν θα το πράξει, θα είναι φθινοπωρινή επιλογή. Εκτιμάται πως θα περιμένει τις εξελίξεις στην οικονομία και θα αναδιατάξει την στρατηγική του, μετά την ΔΕΘ. Εκτός αν εκτιμηθεί από οικονομικούς, διεθνείς και εσωτερικούς, παράγοντες, το χειρότερο σενάριο για την εθνική οικονομία.



Σύμφωνα με πληροφορίες η παραπάνω εκτίμηση φαίνεται πως βρίσκει σύμφωνο τον πρώην πρωθυπουργό, που, όμως, αυτό είναι ανεξάρτητο από την ημερομηνία που θα επιλέξει να ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματος του. «Ακόμη και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει εκλογές τον Ιούνιο, ο Τσίπρας θα είναι παρών και απέναντι του», δηλώνει στενός του συνεργάτης.



Κάτι που είπε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Λαμία, η οποία προκάλεσε πολλές συζητήσεις εντός και εκτός των κεντροαριστερών δυνάμεων . Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως ούτε η επιλογή της ημερομηνίας, την ίδια ημέρα, του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ούτε η δήλωση αυτή καθεαυτή δεν ήταν τυχαία.

Πολλοί θεωρούν πως με αυτό, ξεκαθαρίζει και τους εκλογικούς στόχους. Το δίλλημα των εκλογών «Μητσοτάκης εναντίον Τσίπρα». Κοντολογίς η δημιουργία ενός νέου διπολισμού. Κάτι που-δυο κόμματα εξουσίας- τα τελευταία χρόνια απουσιάζει πλήρως και που δεν έχει παρατηρηθεί από την μεταπολίτευση και μετά. Η επιλογή του «σκληρού ροκ» είναι απόφαση. «Καθαρές απαντήσεις, διαχωριστικές γραμμές, δυο διαφορετικοί κόσμοι». «Καμία σχέση τα δυο κόμματα, καμία σχέση ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα».



Ούτε η επιλογή της πολιτικής ατζέντας από την πλευρά του είναι τυχαία που συνδυάζεται και με την επικοινωνιακή στρατηγική. Σκάνδαλα, απευθείας αναθέσεις, υποκλοπές, ακρίβεια, οικονομία, μεσαία τάξη. Η προεκλογική ατζέντα που θα αναλυθεί και στην τηλεοπτική του συνέντευξη.