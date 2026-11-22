Από την Αγιά της Λάρισας ξεκινούν από αύριο, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, νέες κινητοποιήσεις των αγροτών, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για προβλήματα που δημιουργούν ασφυκτική κατάσταση στον πρωτογενή τομέα.

Αγρότες της περιοχής, κυρίως οι παραγωγοί μήλων θα κάνουν κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα ζητώντας μεταξύ άλλων την καταβολή αποζημιώσεων που έχουν καθυστερήσει.

Μεθαύριο, Τρίτη 24 Νοεμβρίου τη σκυτάλη παίρνουν αγρότες κτηνοτρόφοι και αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι προγραμματίζουν μηχανοκίνητη πορεία και συμβολικό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, οι αγρότες σε πολλές περιοχές της χώρας θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με συμβολικό αριθμό τρακτέρ.

Εντός του Δεκέμβρη οι αγρότες αναμένεται να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κι ενώ στην Καρδίτσα προσανατολίζονται στην έξοδο των τρακτέρ στις αρχές Δεκέμβρη οριστικές αποφάσεις για την πανελλαδική δράση των αγροτών θα ληφθεί στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας όπου θα συνεδριάσει η πανελλαδική επιτροπή μπλόκων.

«Μονόδρομος οι κινητοποιήσεις και ο αγώνας»

Οι αγρότες ζητούν λύσεις, γιατί διαφορετικά όπως λένε μιλώντας στον ΑΝΤ1, οι κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος.

«Τα προβλήματα είναι πολύ μεγαλύτερα από πέρυσι υπάρχει μεγάλη αφραγκία υπάρχουν πολλά χρέη ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα κι εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι για να αγωνιστούμε πρέπει να βγάλουμε τα τρακτέρ στο δρόμο», δηλώνει ο Κώστας Τζέλλας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας.

Οι μηχανές των τρακτέρ ζεσταίνονται, οι αγρότες οργανώνονται και ο δρόμος των κινητοποιήσεων ανοίγει σύντομα. Τα προβλήματα, λένε οι παραγωγοί στον ΑΝΤ1, είναι ασφυκτικά.

«Η κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας είναι πρωτόγνωρη και θα πρέπει η κυβέρνηση να εκπονήσει ένα οριστικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα αν πραγματικά θέλει να μην μας βρει απέναντί της σε μία προεκλογική περίοδο στους δρόμους», δηλώνει ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.

O Γιάννης Κουκούτσης, μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 δηλώνει επίσης: «Καλλιέργειες, στρέμματα μένουνε άσπαρτα. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του μια και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις καλλιέργειας και ως εκ τούτου δεν έχουν δοθεί οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης. Οι τιμές των προϊόντων έχουν καταρρεύσει εντελώς σε όλα τα προϊόντα».