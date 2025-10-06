Επί του εντευκτηρίου της Βουλής η παραίτηση Τσίπρα - Το καρφί της Ζωής

Παγωμένα χαμόγελα. Αμηχανία. Σκέψεις για το κοντινό και λίγο μακρύτερο μέλλον. Αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί από νωρίς το πρωί στους κόλπους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι πιάστηκαν εξαπίνης, ενώ άλλοι λένε πως το περίμεναν.

Χαρακτηριστικό είναι πηγαδάκι τριών βουλευτών στο εντευκτήριο, αμέσως μετά από τον αγιασμό.

«Δεν είχα απολύτως καμία ενημέρωση ή πληροφορία. Είχα όμως προαίσθημα ότι θα το κάνει σήμερα πριν από την επίσημη έναρξη της νέας Συνόδου. Γι’αυτό ακύρωσα και συνέντευξη που είχα το πρωί για να μην με πιάσουν στον αέρα οι εξελίξεις!», σχολίαζε βουλευτής.

Ο διπλανός του δε περιέγραφε τη δύσκολη θέση στην οποία πλέον βρίσκονται τα κοινοβουλευτικά στελέχη του κόμματος, λέγοντας πως «εμείς τώρα βρισκόμαστε στη μέση», και σημειώνοντας με νόημα πως η μπάλα είναι στην Αμαλίας και στην νυν ηγεσία.

«Θα γυρίσω στη δουλειά μου!», αναφώνησε… γελώντας ο τρίτος βουλευτής της παρέας. «Κοιτάξτε τους τρεις τους στον καναπέ. Θα περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνο από τον Τσίπρα...», ήταν πάντως το αιχμηρό σχόλιο γαλάζιου.

Άλλος βουλευτής έλεγε στο διάδρομο: «Εγώ πήγα στον ΣΥΡΙΖΑ για τον Τσίπρα. Ως πρωθυπουργός ήταν ο καλύτερος, αλλά ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τα θαλάσσωσε. Αυτά που κάνει τώρα έπρεπε να τα κάνει το ‘19».

Η παραίτηση Τσίπρα πάντως είναι αδιαμφισβήτητα το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια σε εντευκτήριο, καφενείο και διαδρόμους του Κοινοβουλίου, με βουλευτές, εκτός ΣΥΡΙΖΑ, να εκτιμούν πως «όλα ήταν μελετημένα».

«Εμάς δεν μας αφορά. Ασχολούμαστε με τη διεύρυνση της βάσης μας», έλεγε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεν έλειψαν ωστόσο και τα ειρωνικά βλέμματα και χαμόγελα από πράσινο βουλευτή….

«Δυόμιση χρόνια ήταν άφαντος» υπήρξε το - δηκτικό πλην όμως αναμενόμενο δεδομένων των παλαιότερων δηλώσεών της - σχόλιο της Ζωή Κωνσταντοπούλου στο διάδρομο.