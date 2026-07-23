Έπιασαν σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις στην Αττική - Άνω των 865.000 ευρώ η λεία

Σε εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε διαρρήξεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής προχώρησε σήμερα η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, τα μέλη της σπείρας φέρονται να είχαν προβεί σε πάνω από 24 διαρρήξεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με τη λεία τους να ξεπερνά τα 865.000 ευρώ. Πρόκειται για 7 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Η δράση τους, βάσει της προανακριτικής έρευνας, φαίνεται να επεκτεινόταν από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 και ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν οικισμό στα Άνω Λιόσια, ενώ κινούνταν με όχημα που είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες φέρονται αφού εντόπιζαν τους στόχους τους, να παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία κεντρικές εισόδους και μπαλκονόπορτες και να αφαιρούν χρήματα και κοσμήματα από τις κατοικίες, πραγματοποιώντας μάλιστα σειρά διαρρήξεων μέσα στην ίδια νύχτα. Παράλληλα, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους, χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones), τις οποίες άλλαζαν σε τακτά χρονικά διαστήματα.



Μέχρι στιγμής η Αστυνομία ενημερώνει πως έχουν εξιχνιαστεί 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές Παιανίας, Κορωπίου, Γλυφάδας, Βούλας, Βριλησσίων, Νέας Πεντέλης, Μελισσίων, Κηφισιάς, Παλλήνης, Γλυκών Νερών, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γέρακα. Ενώ σημειώνεται πως οι κατηγορούμενοι είχαν είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.