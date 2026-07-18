Έπιασαν στα πράσα δύο νεαρούς με 10.000 ευρώ που άρπαξαν από ηλικιωμένη στον Βόλο

Ένας 18χρονος και ένας 20χρονος, Έλληνες και οι δύο, συνελήφθησαν την Παρασκευή 17 Ιουλίου στον Βόλο την στιγμή που θα άρπαζαν 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη.



Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα δέχτηκε τηλεφώνημα από άγνωστο, ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο λογιστικού γραφείου με το οποίο συνεργάζεται στενό συγγενικό της πρόσωπο και με το πρόσχημα «δήθεν» οφειλών του προς την εφορία που έπρεπε να τακτοποιηθούν.



Η παθούσα, δεδομένου ότι την προηγούμενη ημέρα, είχε δεχθεί όμοιο τηλεφώνημα και με το ίδιο πρόσχημα, πείστηκε και παρέδωσε το χρηματικό ποσό των 2.000 σε δύο άτομα που μετέβησαν έξωθεν της οικίας της, αντιλήφθηκε τη σε βάρος της επιχειρούμενη απάτη και ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές.



Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, ακινητοποιώντας τους δύο δράστες έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης γυναίκας και παρέλαβαν τη σακούλα με το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ όπως προέκυψε/καταγγέλθηκε, οι προαναφερόμενοι ήταν οι ίδιοι που είχαν μεταβεί και την προηγούμενη ημέρα στην οικία της.



Η σακούλα με το περιεχόμενό της αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ από την κατοχή του ενός δράστη κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.



Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.