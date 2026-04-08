Επιχειρηματίας άνοιξε το πρώτο «Café Trump» σε πόλη της Βοσνίας

Στην καρδιά της Μπάνια Λούκα στη Βοσνία η επιχειρηματικότητα φαίνεται πως πήγε σε άλλο επίπεδο αφού ένας επιχειρηματίας αποφάσισε να ανοίξει μια καφετέρια με κεντρικό concept τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Πριν από λίγες ημέρες, και με αφορμή την επίσκεψη του γιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στην περιοχή, έγιναν τα επίσημα εγκαίνια του «Cafe Trump» προσελκύοντας τους κατοίκους.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο επιχειρηματίας έχει ανοίξει πριν από μερικούς μήνες και το «Putin Café», μόλις είκοσι μέτρα μακριά, δημιουργώντας μια από τις πιο ασυνήθιστες «γειτονιές» εστίασης στην Ευρώπη.

Άνοιξε «Καφέ Τραμπ» στη Βοσνία Ερζεγοβίνη / Reuters

Το νέο καφέ αντλεί την αισθητική του από την αμερικανική εικονογραφία και τη δημόσια εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ. Σημαίες, πορτρέτα και έντονες επιγραφές συνθέτουν έναν χώρο που δίνει έμφαση στη θεατρικότητα και την οπτική ενώ δεν λείπουν και αναφορές στη Μελάνια Τραμπ.

Ο ιδιοκτήτης, μιλώντας σε τοπικό μέσο τον περασμένο Μάρτιο ξεκαθαρίζει ότι στόχος δεν είναι η πολιτική τοποθέτηση, αλλά η δημιουργία μιας ιδιαίτερης εμπειρίας για τον επισκέπτη. Όπως αναφέρει, ο χώρος έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει «μια αναγνωρίσιμη ατμόσφαιρα» και να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα καφέ της πόλης.

Άνοιξε «Καφέ Τραμπ» στη Βοσνία Ερζεγοβίνη / Reuters

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η έμφαση δίνεται στην εικόνα και τη συνολική εμπειρία: ο επισκέπτης δεν έρχεται μόνο για καφέ ή φαγητό, αλλά για να βρεθεί σε έναν χώρο με έντονη ταυτότητα, που προκαλεί εντύπωση και συζήτηση. Η επιλογή των ονομάτων και της διακόσμησης δεν είναι τυχαία, αλλά μέρος μιας στρατηγικής που βασίζεται στην αναγνωρισιμότητα και την περιέργεια.