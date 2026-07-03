Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Όλυμπος ΕΜΑΚ

Επιχείρηση διάσωσης 66χρονης στον Όλυμπο - Είχε τραυματιστεί

Πρόκειται για 66χρονη περιπατήτρια, μέλος ομάδας 4 ατόμων, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

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Μιχάλης Λεγάκης

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς μιας Ελληνίδας περιπατήτριας κοντά στο καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός, στον Όλυμπο.

Ειδικότερα, χθες, 2 Ιουλίου λίγο μετά τις 16:00 ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για διάσωση γυναίκας σε ορειβατικό μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας) σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000μ.

Πρόκειται για 66χρονη περιπατήτρια, μέλος ομάδας 4 ατόμων, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Μετά από κλήση στο 112, κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας - Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν την τραυματισμένη, την προσέγγισαν και την μετέφεραν με χρήση φορείου, σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Συνδρομή στην επιχείρηση παρείχε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

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