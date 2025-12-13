Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Μετανάστες Αλλοδαποί Frontex Local News

Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακρωτήριο Ταίναρο με συμμετοχή της FRONTEX

Οι 24 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας - Και δύο παραπλέοντα πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 24 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου Ταίναρου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε και σκάφος της δύναμης της FRONTEX, με τη συνδρομή δύο παραπλεόντων πλοίων, τα οποία ανταποκρίθηκαν άμεσα στο σήμα κινδύνου.

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

