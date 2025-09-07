Breaking news icon BREAKING
Χαλκιδική: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά στη Λαγόμανδρα - Ήχησε το 112

Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ανθρώπων στον κόλπο του Αγίου Όρους - Συνδρομή και από Super Puma

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις, βυθίστηκε για άγνωστο λόγο.

Super puma /φωτογραφία αρχείου eurokinissi
Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόλπο του Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί.

Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Άγνωστα τα αίτια της βύθισης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, με ανέμους 4 μποφόρ.

Τα αίτια της βύθισης παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.

