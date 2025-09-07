Επιχείρηση διάσωσης τεσσάρων ανθρώπων στον κόλπο του Αγίου Όρους - Συνδρομή και από Super Puma

Επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στον κόλπο του Αγίου Όρους, μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν τέσσερις αλλοδαποί.



Στο σημείο σπεύδουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).



Άγνωστα τα αίτια της βύθισης

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, με ανέμους 4 μποφόρ.

Τα αίτια της βύθισης παραμένουν, μέχρι στιγμής, άγνωστα.