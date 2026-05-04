Επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ ξεκινάει ο Τραμπ για πλοία με εμπορικές δραστηριότητες

Την έναρξη επιχείρησης ασφαλούς διέλευσης πλοίων τρίτων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ανθρωπιστική παρέμβαση υπέρ ουδέτερων χωρών που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή.



Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις ΗΠΑ ζητώντας βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα Στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία «ουδέτερων και αθώων παρατηρητών», τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες.

«Δεν θα επιστρέψουν»

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν προτίθενται να επιστρέψουν στην περιοχή έως ότου διασφαλιστούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.



Η επιχείρηση, με την ονομασία «Project Freedom» (επιχείρηση Ελευθερία), αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, ώρα Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, ο Τραμπ σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολύ θετικές» συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες – όπως είπε – ενδέχεται να οδηγήσουν σε θετικές εξελίξεις για όλες τις πλευρές.

Πρωτοβουλία ανθρωπιστικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κατάστασης για πληρώματα και εταιρείες που έχουν εγκλωβιστεί χωρίς να εμπλέκονται στη σύγκρουση. Όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τυχόν παρεμπόδιση της επιχείρησης θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστικό τρόπο», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο χρήσης βίας σε περίπτωση που υπάρξει παρέμβαση.