Επιχείρηση επαναπατρισμού 110 Ελλήνων από το Ομάν - Σε ποια χώρα είναι οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι

Ώρες αγωνίας συνεχίζουν να βιώνουν οι Έλληνες που έχουν εγκλωβιστεί σε χώρες του Περσικού Κόλπου μετά τη νέα πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρωί της Τετάρτης (4/3), επιχείρηση επαναπατρισμού 110 Ελλήνων από το Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Action24.

Χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού - Στα ΗΑΕ το βάρος

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Έλληνες πολίτες, ταξιδιώτες ή μόνιμα διαμένοντες, παραμένουν εγκλωβισμένοι στις χώρες της Μέσης Ανατολής, με την Τεχεράνη να έχει θέσει στο στόχαστρο και να έχει πραγματοποιήσει αεροπορικά χτυπήματα στις περισσότερες από αυτές.

Οι εναέριοι χώροι έχουν κλείσει και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει διάφορα σχέδια επαναπατρισμού όσων Ελλήνων βρίσκονται στις χώρες του Κόλπου.

Το μεγαλύτερο βάρος καταγράφεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), σε Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάϊ, όπου συγκεντρώνεται και ο υψηλότερος αριθμός αιτημάτων επαναπατρισμού που έχουν φτάσει στις ελληνικές Αρχές.

Χθες Τρίτη (3/3), ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι στα ΗΑΕ βρίσκονται 1.500 Έλληνες, και η Ελλάδα, όπως είπε, έχει εκπονήσει σχέδιο εκκένωσης, εφόσον ανοίξει ο εναέριος χώρος.

Σύμφωνα με ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στους διπλωματικούς συντάκτες από το ΥΠΕΞ, τα αιτήματα που καλούνται να διαχειριστούν οι ελληνικές διπλωματικές Αρχές ανέρχονται σε κάποιες χιλιάδες. Ωστόσο, αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων που διαμένουν σε μια χώρα δεν ταυτίζεται με όσους έχουν εκδηλώσει επιθυμία να επαναπατριστούν. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαμένει μεγάλος αριθμός Ελλήνων, γεγονός που εξηγεί και την αυξημένη κινητοποίηση των προξενικών υπηρεσιών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών διασαφήνισε ότι οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες και ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τις χώρες αυτές ως ενδιάμεσο σταθμό για την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Δεν αφορούν όλα τα αιτήματα άμεσο επαναπατρισμό, καθώς αρκετοί πολίτες προχωρούν απλώς σε δήλωση παρουσίας για λόγους ασφάλειας και ενημέρωσης.

Ψηφιακή πλατφόρμα και 12 τηλεφωνικές γραμμές

Σε δέκα από τις έντεκα ελληνικές Αρχές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ψηφιακή πλατφόρμα εγγραφής, ενώ στον Λίβανο δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί.

Παράλληλα, λειτουργούν 12 τηλεφωνικές γραμμές ενημέρωσης, ενώ αξιοποιούνται και ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, καθώς ο όγκος των αιτημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστά αδύνατη την ατομική επικοινωνία με κάθε πολίτη.

Ήδη έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο επαναπατρισμού, με πρόβλεψη για εναλλακτικές διαδρομές μέσω χωρών όπου ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός.

Σημειώνεται ότι στο Ιράν, οι Έλληνες υπολογίζονται σε λιγότερους από 100 και δεν έχει καταγραφεί αίτημα αποχώρησης.