Επιχείρηση-σκούπα σε οικισμούς στην Παλλήνη: Αποξηλώθηκαν 500 μέτρα παράνομων καλωδίων - 2 συλλήψεις

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 9 Ιουνίου, σε οικισμούς της Παλλήνης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, του Αστυνομικού Τμήματος Παλλήνης, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βασικός στόχος της δράσης ήταν η πρόληψη και η αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών που έχουν καταγραφεί στις συγκεκριμένες περιοχές, με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν συνελήφθησαν δύο άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.