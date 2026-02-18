Επιχείρηση «σκούπα» στις φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια

Εφόδους σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους της Δ’ πτέρυγας των Φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου αστυνομικοί του ελληνικού FBI.

Πρόκειται για την πτέρυγα που κρατούνται κυρίως Αλγερινοί και Τούρκοι ποινικοί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν 4 αυτοσχέδια μαχαίρια και σχηματίζεται δικογραφία.