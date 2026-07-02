Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Αθήνα: 10 συλλήψεις οργανωμένων οπαδών - Βαριές κατηγορίες

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Αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (1/7) στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 10 οργανωμένων οπαδών μεγάλης ομάδας της πόλης.

Οι συλλήψεις έγιναν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση σε διαφορετικά σημεία της Αττικής.

Σε βάρος των συλληφθέντων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων:

εγκληματική οργάνωση

απόπειρα ανθρωποκτονίας

εκρήξεις

κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών

σωματικές βλάβες

Οι 10 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.