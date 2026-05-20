Επιχείρηση της ΕΜΑΚ στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου ορειβάτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση αναζήτησης ενός 25χρονου άνδρα στον Όλυμπο, με τις Αρχές να έχουν κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για τον εντοπισμό του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 25χρονος κατευθυνόταν από καταφύγιο στην κορυφή του βουνού. Ο πατέρας του δήλωσε την εξαφάνιση του (στο προξενείο της Ισπανίας, το οποίο και ειδοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου) και αμέσως σήμανε συναγερμός.



Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 14 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, καθώς και ειδικά κλιμάκια της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, τα οποία διαθέτουν εμπειρία σε επιχειρήσεις διάσωσης σε δύσβατες και ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, συνδράμει και ομάδα ΣμηΕΑ (Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αξιοποιεί drones για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής και τον εντοπισμό πιθανών σημείων ενδιαφέροντος.



Η επιχείρηση διεξάγεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, η οποία συντονίζει τις ενέργειες στο πεδίο και συμβάλλει στη συλλογή πληροφοριών και τον έλεγχο της περιοχής.



Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της έκτασης της περιοχής, ενώ οι δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου ορειβάτη.