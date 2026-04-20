Νέο βίντεο από την επιχείρηση των ΗΠΑ σε ιρανικό πλοίο - Καρέ καρέ το ρεσάλτο από ελικόπτερο

Νέο οπτικό υλικό από την επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ δόθηκε στη δημοσιότητα, αποτυπώνοντας τη στιγμή της ακινητοποίησης και στη συνέχεια της κατάληψης πλοίου υπό ιρανική σημαία, το οποίο επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli και κατευθύνθηκαν μέσω της Αραβικής Θάλασσας για να επιβιβαστούν στο φορτηγό πλοίο M/V Touska.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Απριλίου, με τους πεζοναύτες να προσεγγίζουν το πλοίο κάνοντας καταρρίχηση από αέρος.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Είχε προηγηθεί η επέμβαση του αντιτορπιλικού USS Spruance, το οποίο αναχαίτισε το Touska στον Κόλπο του Ομάν, καθώς το πλοίο κατευθυνόταν προς το Ιράν.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που απευθύνθηκαν στο πλήρωμα για διάστημα περίπου έξι ωρών, το πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων.

Τα πυρά και η επέμβαση

Όπως αναφέρεται, το USS Spruance διέταξε το πλήρωμα να εκκενώσει το μηχανοστάσιο και στη συνέχεια προχώρησε σε πυρά, χρησιμοποιώντας το πυροβόλο MK 45 των 5 ιντσών, με στόχο την απενεργοποίηση της πρόωσης του πλοίου.

Βίντεο που είχε δοθεί νωρίτερα στη δημοσιότητα καταγράφει τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων, καθώς και τη στιγμή που ανοίγουν πυρ εναντίον του πλοίου.

Μετά την ακινητοποίηση του Touska, οι πεζοναύτες ολοκλήρωσαν την επιχείρηση επιβίβασης και κατάληψης του πλοίου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στο συγκεκριμένο περιστατικό.