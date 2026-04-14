Επίδαυρος: Χωρίς νερό χιλιάδες επισκέπτες το Πάσχα – Ξήλωσαν την καντίνα

Χιλιάδες επισκέπτες κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου τις ημέρες του Πάσχα, όμως η υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε ήταν τριτοκοσμική. Ο αρχαιολογικός χώρος παρέμεινε χωρίς την παραμικρή δυνατότητα προμήθειας νερού, καθώς το Ξενία παραμένει κλειστό και η μοναδική καντίνα εξαφανίστηκε. Η οργή των τουριστών και των επαγγελματιών ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Διαβάστε περισσότερα για την ξύλινη καντίνα που παρέμενε σφραγισμένη το τελευταίο διάστημα και αντί να προετοιμαστεί για την τουριστική σεζόν, απομακρύνθηκε οριστικά.