Επίδαυρος: Πληρωμές 617 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ανδριανός
Ο Γιάννης Ανδριανός ξεδίπλωσε το κυβερνητικό πλάνο για τις επιδοτήσεις και την επάρκεια του νερού στην Αργολίδα.
Στην ολοκλήρωση των αγροτικών πληρωμών ύψους 617.468.049,80 ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Ανδριανός από το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης Αγροτουρισμού, ο κ. Ανδριανός παρουσίασε τα δεδομένα των ενισχύσεων, τις αλλαγές στο ΟΣΔΕ, αλλά και τα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής στην Αργολίδα.
Διαβάστε περισσότερα για τον Γιάννη Ανδριανό ο οποίος αναφέρθηκε σε υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται η νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, η οποία θα είναι πιο απλή και φιλική για κάθε παραγωγό που υποβάλλει αίτηση.