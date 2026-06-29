Επίδαυρος: Πληρωμές 617 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ανδριανός

Στην ολοκλήρωση των αγροτικών πληρωμών ύψους 617.468.049,80 ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Ανδριανός από το λιμάνι της Αρχαίας Επιδαύρου. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης Αγροτουρισμού, ο κ. Ανδριανός παρουσίασε τα δεδομένα των ενισχύσεων, τις αλλαγές στο ΟΣΔΕ, αλλά και τα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής στην Αργολίδα.

Διαβάστε περισσότερα για τον Γιάννη Ανδριανό ο οποίος αναφέρθηκε σε υψηλότερες μέχρι σήμερα μοναδιαίες τιμές στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται η νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ, η οποία θα είναι πιο απλή και φιλική για κάθε παραγωγό που υποβάλλει αίτηση.