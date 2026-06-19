Επίδειξη ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας στο ΝΑΤΟ: Rafale στη Νορβηγία και F-16 στην Ισπανία

Με ισχυρή παρουσία σε δύο διαφορετικά θέατρα επιχειρήσεων της Ευρώπης, η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε ενεργά στην αεροπορική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Ramstein Flag 26» του ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας τον αναβαθμισμένο επιχειρησιακό της ρόλο και την ικανότητά της να επιχειρεί στο πλευρό αεροπορικών δυνάμεων της Συμμαχίας. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη ελληνικών Rafale στη Νορβηγία και F-16 στην Ισπανία ανέδειξε τις δυνατότητες προβολής ισχύος της χώρας, αλλά και το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του προσωπικού της ΠΑ.

Πολεμική Αεροπορία

Η άσκηση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και διεξήχθη υπό τον συντονισμό του Allied Air Command (AIRCOM) του ΝΑΤΟ, σε δύο περιοχές κοινών επιχειρήσεων (Joint Operation Areas - JOA). Η βόρεια περιοχή περιλάμβανε τη Νορβηγία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία, ενώ η νότια περιοχή είχε ως χώρα φιλοξενίας την Ισπανία.

Πολεμική Αεροπορία

Στην «Ramstein Flag 26» συμμετείχαν αεροπορικές δυνάμεις από 18 συμμαχικές χώρες, οι οποίες εκτέλεσαν σύνθετα σενάρια αεροπορικών επιχειρήσεων σε τακτικό επίπεδο, προσομοιώνοντας σύγχρονες επιχειρησιακές προκλήσεις και απειλές.

Πολεμική Αεροπορία

Η ελληνική συμμετοχή περιλάμβανε τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη Rafale της 332 Μοίρας από την 114 Πτέρυγα Μάχης, τα οποία μεταστάθμευσαν στην αεροπορική βάση Evenes της Νορβηγίας. Παράλληλα, τέσσερα αεροσκάφη F-16 της 337 Μοίρας από την 110 Πτέρυγα Μάχης αναπτύχθηκαν στην αεροπορική βάση Los Llanos στο Albacete της Ισπανίας.

Πολεμική Αεροπορία

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, τα ελληνικά πληρώματα συμμετείχαν σε απαιτητικά επιχειρησιακά σενάρια και δραστηριότητες συνεκπαίδευσης με αεροπορικές δυνάμεις των συμμάχων, εστιάζοντας στη σχεδίαση και εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων, καθώς και στην εφαρμογή των κοινών διαδικασιών και τακτικών του ΝΑΤΟ.

Πολεμική Αεροπορία

Η «Ramstein Flag» αποτελεί τη νεότερη και πλέον απαιτητική σειρά αεροπορικών ασκήσεων του AIRCOM, προσφέροντας ένα προηγμένο περιβάλλον εκπαίδευσης πολλαπλών τομέων επιχειρήσεων (Multi-Domain Operations). Στόχος της είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών αεροπορικών δυνάμεων και η προετοιμασία τους απέναντι στις σύγχρονες και αναδυόμενες απειλές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Πολεμική Αεροπορία

Η συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας στην «Ramstein Flag 26» συνέβαλε περαιτέρω στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της συνεργασίας με τους συμμάχους και της δυνατότητας συνδυασμένης δράσης σε σύνθετες αεροπορικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στις αμυντικές δραστηριότητες της Συμμαχίας.

Πολεμική Αεροπορία