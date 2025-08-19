«Επιδιώκοντας την ειρήνη» - Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Λευκός Οίκος θέλησε να δώσει το στίγμα της ιστορικής συνάντησης στην Ουάσιγκτον, με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου αναρτήθηκε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Ουκρανό ηγέτη. Το κλίμα μεταξύ τους φαίνεται ευχάριστο και η γλώσσα του σώματος προδίδει φιλική διάθεση. Οι δύο άνδρες συνομιλούν εγκάρδια και χαμογελούν, μια εικόνα που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με όσα συνέβησαν μεταξύ τους στην προηγούμενη επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Η λεζάντα της φωτογραφίας αναφέρει «Επιδιώκοντας την ειρήνη» («Pursuing Peace»), όπως ακριβώς ήταν και το σύνθημα στην πρόσφατη -ιστορική- συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ της Αλάσκα.

Ίσως με αυτή την ανάρτηση, ο Λευκός Οίκος να θέλησε να δώσει ένα... spoiler για την έκβαση των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, των Ευρωπαίων ηγετών και του Ουκρανού προέδρου, αναφορικά με την επίτευξη συμφωνίας για να δοθεί ένα τέλος στον πόλεμο.