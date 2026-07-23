Επίδομα αδείας: Πότε πρέπει να καταβληθεί – Πώς υπολογίζεται το ποσό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Με την έναρξη της περιόδου των καλοκαιρινών διακοπών, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τι προβλέπει η νομοθεσία για το επίδομα αδείας και τον χρόνο καταβολής του.

Οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το επίδομα αδείας πριν από την έναρξη της προγραμματισμένης άδειας του εργαζομένου. Μαζί με το επίδομα προκαταβάλλονται και οι αποδοχές άδειας, χωρίς να μπορούν να συμψηφιστούν με τυχόν υψηλότερες αποδοχές που καταβάλλονται πέραν των νόμιμων ορίων.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα αδείας

Το ύψος του επιδόματος αδείας καθορίζεται από τον χρόνο εργασίας του εργαζομένου και τις τακτικές αποδοχές του.

Συγκεκριμένα:

Για εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα αντιστοιχεί έως το μισό μηνιαίο μισθό.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, αντιστοιχεί έως 15 ημερομίσθια.Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές:

15 ημερών για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό.

13 ημερών για εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο, ποσοστά ή άλλους τρόπους αμοιβής.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ).

Τι ισχύει για τη χορήγηση της άδειας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, η οποία χορηγείται κατόπιν συνεννόησης με τον εργοδότη.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει και να χορηγήσει την άδεια μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα από τον εργαζόμενο.

Παράλληλα, η καλοκαιρινή άδεια θα πρέπει να χορηγείται στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου, με τουλάχιστον το 50% του προσωπικού μιας επιχείρησης να λαμβάνει άδεια μέσα σε αυτή την περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, ο εργαζόμενος προστατεύεται από την απόλυση, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας όσο βρίσκεται σε άδεια.