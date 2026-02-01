Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ: Ποιοι δήμοι παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους

Το δημογραφικό πρόβλημα πιέζει ασφυκτικά – και η Τοπική Αυτοδιοίκηση περνά από τα λόγια στις πράξεις. Δεκάδες δήμοι σε όλη τη χώρα αποφασίζουν τη χορήγηση επιδόματος γέννησης, επιχειρώντας να κρατήσουν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και τις νέες οικογένειες στις περιοχές τους. Αν δεν υπάρχουν γεννήσεις, δεν υπάρχει μέλλον. Και αν το κράτος καθυστερεί, οι δήμοι προσπαθούν να καλύψουν το κενό.

Δήμος Θέρμου: Επίδομα έως 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο δήμος Θέρμου, που προτείνει εφάπαξ επίδομα γέννησης με εντυπωσιακή κλιμάκωση, φτάνοντας έως και τις 15.000 ευρώ για το έκτο παιδί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θέρμου, Σπύρο Κωνσταντάρα, το δημογραφικό αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τους μικρούς ορεινούς και ημιορεινούς δήμους. Μείωση γεννήσεων, γήρανση πληθυσμού και φυγή νέων προς αστικά κέντρα και εξωτερικό συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα.

Η κλιμάκωση του επιδόματος έχει ως εξής:

1ο παιδί: 1.000 ευρώ

2ο παιδί: 1.000 ευρώ

3ο παιδί: 3.000 ευρώ

4ο παιδί: 4.000 ευρώ

5ο παιδί: 5.000 ευρώ

6ο παιδί: 15.000 ευρώ

Νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης: Τέλος στις γκρίζες ζώνες

Καθοριστικό ρόλο παίζει και ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δίνει πλέον ξεκάθαρα τη δυνατότητα στους δήμους να χορηγούν επιδόματα γέννησης. Μέχρι πρότινος, πολλοί δήμαρχοι που τολμούσαν τέτοιες κοινωνικές πολιτικές βρίσκονταν αντιμέτωποι με ενστάσεις, ερμηνείες και… ελέγχους. Με απλά λόγια, «έμπλεκαν».

Οι πρώτοι δήμοι που άνοιξαν τον δρόμο

Τον Δεκέμβριο του 2024, πέντε δήμαρχοι – Καλλιθέας, Αγράφων, Ηρακλείου Αττικής, Νοτίου Πηλίου και Κορίνθου – είχαν ζητήσει με κοινή επιστολή νομοθετική ρύθμιση, ώστε να ξεκαθαρίσει πλήρως η νομιμότητα καταβολής του επιδόματος γέννησης από τους δήμους. Σήμερα, το αίτημά τους έχει γίνει πράξη.

Δεκάδες δήμοι στο ίδιο μήκος κύματος

Λυκόβρυση – Πεύκη, Νάουσα, Αποκόρωνας, Σέρβια και δεκάδες ακόμη δήμοι εντός κι εκτός Αττικής εφαρμόζουν αντίστοιχα μέτρα, προσπαθώντας να ανακόψουν την πληθυσμιακή αιμορραγία. Οι ίδιοι οι δήμαρχοι, πάντως, κρατούν χαμηλούς τόνους: το επίδομα δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι όμως μια αρχή. Σε στήριξη των οικογενειών του προχωρά ο Δήμος Πύλου-Νέστορος μετά την ομόφωνη απόφαση για καταβολή εφάπαξ επιδόματος γέννησης ύψους 5.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται και οι γονείς του είναι δημότες του Δήμου. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμος Κορίνθου ο οποίος δίνει εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο.

Τα στοιχεία «φωνάζουν»: Γηράσκουμε και δεν γεννάμε

Τα δημογραφικά δεδομένα είναι αμείλικτα:

Οι άνω των 65 ετών αποτελούν το 22,5% του πληθυσμού

Οι άνω των 85 ετών φτάνουν το 3,6%

Σε 10 νομούς της χώρας, οι ηλικιωμένοι άνω των 65 αγγίζουν το 28%

Την ίδια ώρα, οι γεννήσεις μειώνονται με σταθερό και ανησυχητικό ρυθμό.

Σίκινος, Σούλι και το «σήμα κινδύνου» της περιφέρειας

Η Σίκινος αποφάσισε επίδομα 3.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Βασίλη Μαράκη. Αντίστοιχα, ο δήμος Σουλίου θεσπίζει επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από 1ης Ιανουαρίου 2026. Όπως το έθεσε ξεκάθαρα ο δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης: λίγες δουλειές, χαμηλά εισοδήματα, δύσκολες αποφάσεις – και η δημιουργία οικογένειας μπαίνει συνεχώς «αύριο». Οι δήμοι μπορεί να μην έχουν μαγικές λύσεις. Αλλά τουλάχιστον, σταματούν να κάνουν πως δεν βλέπουν το πρόβλημα.

Και αυτό, στη σημερινή Ελλάδα, είναι ήδη κάτι.