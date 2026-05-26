Επίδομα παιδιού 2026: Νέα έκτακτη ενίσχυση - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε πληρώνονται

Έκτακτη οικονομική «ανάσα» για σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά φέρνει το νέο πακέτο μέτρων στήριξης - επίδομα παιδιού, καθώς στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε περίπου 974.892 νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, διευρύνονται και οι δικαιούχοι που θα λάβουν επιστροφή ενοικίου τον ερχόμενο Νοέμβριο, με ανώτατο ποσό επιστροφής τα 800 ευρώ.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και εντάσσονται στη δέσμη παρεμβάσεων, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στις αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πώς θα δοθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού

Σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Γιώργο Κώτσηρα, η έκτακτη ενίσχυση θα χορηγηθεί με πιο διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με αυτά που ισχύουν σήμερα για το επίδομα τέκνων.

Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται στα 240 εκατ. ευρώ και αφορά οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά που εμφανίζονται ως προστατευόμενα ή φιλοξενούμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αυτόματα στα τέλη Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων του 2025.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η καταχώριση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στη φορολογική δήλωση, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα για όσους πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια αλλά δεν έχουν δηλώσει IBAN.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το έκτακτο επίδομα ξεκινά από 150 ευρώ για το πρώτο παιδί και αυξάνεται κατά 150 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

Έτσι, για πολύτεκνες οικογένειες το συνολικό ποσό της ενίσχυσης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 900 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Το μέτρο εκτιμάται ότι καλύπτει περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά στη χώρα, δηλαδή περίπου 975.000 νοικοκυριά σε σύνολο 1,2 εκατ. οικογενειών με τέκνα