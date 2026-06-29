Επίδομα παιδιού: Η ώρα της πληρωμής για 1 εκατ. οικογένειες- Ποιοι θα λάβουν τα χρήματα τον Αύγουστο

Μέχρι αύριο, Τρίτη (30/6), θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος πληρωμών έως τις 31 Αυγούστου 2026 για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026 υπό προϋποθέσεις.

Τα κριτήρια, τους δικαιούχους, τα ποσά και τον τρόπο καταβολής τους εξειδικεύει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

1. Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

- Έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου

- Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου. Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων. Μονογονεϊκή οικογένεια με εξαρτώμενα τέκνα θεωρείται η οικογένεια που απαρτίζεται αποκλειστικά από τον γονέα και ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

2. Η ενίσχυση που ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων και των εξαρτώμενων τέκνων, για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025), όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026. Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026. Η καταβολή γίνεται με πίστωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

3. Παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, ως εξής:

- Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025, εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 (φορολογική δήλωση 2026- πίνακας 8.1 Ε1), του υπόχρεου, με βάση τα εισοδηματικά όρια φορολογικού έτους 2025 και

- Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026, με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025.

4. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης (έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης) η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον υπόχρεο της εκκαθαρισμένης δήλωσης.

5. Για χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

6. Για χωριστές δηλώσεις με μη κοινά τέκνα η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα αν και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα. Διαφορετικά στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει. Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο έτερος γονέας.

7. Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων εγγάμων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί ή εκκαθαρισθεί η δήλωση ενός εκ των δύο γονέων εντός των προθεσμιών δικαιούχος της ενίσχυσης είναι ο έτερος γονέας με βάση τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης δήλωσής του.

8. Τα στοιχεία της οικογενειακής κατάστασης και της φορολογικής κατοικίας λαμβάνονται όπως προκύπτουν, κατά περίπτωση, από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2024 και 2025.

9. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο καταβολής της ενίσχυσης έχει αποβιώσει ο ένας εκ των δύο γονέων, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον έτερο γονέα.

10. Κατά τη διαδικασία της καταβολής γίνονται έλεγχοι και στα επιμέρους στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κ.λπ.) ή σε τυχόν ασυνέπειες.

11. Η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

12. Αν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της δήλωσης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η ενίσχυση είναι ανακριβή, με αποτέλεσμα αχρεώστητη καταβολή (εν όλω ή εν μέρει), τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται με τόκο από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.