Επιδότηση έως 80% για «Εξοικονομώ» και αντλίες θερμότητας –Ποιοι παίρνουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης

Η κυβέρνηση ανοίγει το μεγαλύτερο «πορτοφόλι» των τελευταίων ετών για την ενέργεια, ρίχνοντας στην αγορά 5,3 δισ. ευρώ με στόχο να ανακουφίσει άμεσα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις που πιέζονται από το κόστος διαβίωσης.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη , τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου , και τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας, Νίκο Παπαθανάση.

Ο στόχος είναι σαφής: ενεργειακή «ασπίδα» για 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στην πράξη, πρόκειται για ένα πακέτο που επιχειρεί να «σπάσει» την εξάρτηση από ακριβά καύσιμα και να ρίξει μόνιμα τους λογαριασμούς.

Νέο «Εξοικονομώ»: Τέλος η ταλαιπωρία, αρχίζει το πραγματικό όφελος

Με προϋπολογισμό 1,2 δισ. ευρώ, το νέο «Εξοικονομώ » επιστρέφει πιο απλό και πιο ευέλικτο. Η μεγάλη διαφορά; Λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ελευθερία επιλογών.

Στόχος: Αναβάθμιση 62.000 κατοικιών

Τι καλύπτει: Μονώσεις, κουφώματα, θερμοπροσόψεις, σκίαση

Επιδότηση: Έως και 80% (μαζί με ΦΠΑ)

Πρακτικά: Για έργο 24.800€, η επιδότηση φτάνει τα 19.800€. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει περίπου 5.000€ και αποκτά σπίτι με σαφώς υψηλότερη αξία και χαμηλότερα έξοδα.

Με απλά λόγια: αν το προηγούμενο «Εξοικονομώ» σε έπνιγε στα χαρτιά, αυτό στοχεύει να σε βάλει κατευθείαν στο εργοτάξιο.

Αντλίες θερμότητας & ηλιακοί: Το τέλος του πετρελαίου (τουλάχιστον για πολλούς)

Με 930 εκατ. ευρώ, η κυβέρνηση ποντάρει δυνατά στην απεξάρτηση από πετρέλαιο και φυσικό αέριο .

170.000 νοικοκυριά για αντλίες θερμότητας

110.000 νοικοκυριά για ηλιακούς θερμοσίφωνες

Επιδότηση: Έως 80%

Καλύπτεται και η εγκατάσταση

Παράδειγμα:

Αντλία Θερμότητας : 6.200€ → επιδότηση 80%

Ηλιακός: 1.240€ → επιδότηση 40%

Συνολική ενίσχυση: 5.450€

Πληρωμή από την τσέπη: περίπου 2.000€

Εδώ το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όποιος δεν αλλάξει σύστημα θέρμανσης τώρα, μάλλον θα το πληρώσει αργότερα πιο ακριβά.

Έξτρα επίδομα θέρμανσης: Μικρό ποσό, αλλά σταθερή ανάσα

Για την περίοδο 2027–2032, προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 340 εκατ. ευρώ για το Επίδομα Θέρμανσης .

780.000 δικαιούχοι

+100 ευρώ ετησίως

Καλύπτει: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο

Δεν είναι «game changer», αλλά λειτουργεί σαν μαξιλάρι σε μια αγορά ενέργειας που παραμένει απρόβλεπτη.

Δωρεάν ενεργειακά πιστοποιητικά: Για πρώτη φορά χωρίς προϋποθέσεις

Ένα μικρό αλλά ουσιαστικό μέτρο: 40 εκατ. ευρώ για 200.000 δωρεάν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Δεν απαιτείται ένταξη σε πρόγραμμα

Δίνεται απευθείας σε ευάλωτα νοικοκυριά

Με απλά λόγια: ξέρεις ακριβώς πού «μπάζει» το σπίτι σου πριν βάλεις το χέρι στην τσέπη.

«Κάρτα ευάλωτου» και ψηφιακό μητρώο: Τέλος τα χαρτιά;

Το υπουργείο φέρνει ηλεκτρονικό μητρώο και μια νέα «κάρτα ευάλωτου».

Αυτόματη εγγραφή δικαιούχων

Άμεση πρόσβαση σε επιδοτήσεις

Λιγότερα δικαιολογητικά

Αν εφαρμοστεί σωστά, μιλάμε για πραγματική αλλαγή. Αν όχι, απλώς άλλο ένα ψηφιακό σύστημα που θα… κολλάει.

Το πολιτικό στοίχημα πίσω από τα 5,3 δισ.

Η κυβέρνηση επιχειρεί κάτι φιλόδοξο: να συνδυάσει κοινωνική πολιτική με ενεργειακή μετάβαση.

Το ερώτημα είναι ένα, Θα φτάσουν τα χρήματα στους πολίτες γρήγορα και δίκαια ή θα χαθούν στη γνωστή ελληνική γραφειοκρατία; Γιατί στην ενέργεια, όπως και στη ζωή, δεν μετράει τι ανακοινώνεις , αλλά τι τελικά πληρώνει ο πολίτης στο τέλος του μήνα.