Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία από το απόγευμα

Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα, με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται:

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου από το απόγευμα της Πέμπτης έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου

στην Κρήτη από το βράδυ της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής

στις Κυκλάδες πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια της νύχτας Πέμπτης προς Παρασκευή

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή έως και τις πρωινές ώρες

στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή κατά διαστήματα έως το απόγευμα

στη Θράκη πρόσκαιρα το πρωί της Παρασκευής

Θυελλώδεις άνεμοι

Παράλληλα, πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν: