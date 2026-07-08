Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Λιονέλ Μέσι

Επική αντίδραση των Τέβεζ , Αγκουέρο και Αργεντίνου σπίκερ για το γκολ ισοφάρισης του Μέσι

Τέβεζ , Αγκουέρο και Αργεντίνος σπίκερ «τρελάθηκαν» για το γκολ του Λιονέλ Μέσι.

Reuters
Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

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Η Αργεντινή μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε από την κόλαση στον... παράδεισο. Με μυθική ανατροπή η παρέα του Λιονέλ Μέσι «λύγισε» την μαχητική Αίγυπτο με 3-2 και «πέταξε» στα προημιτελικά του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσουν την Ελβετία.

Ο Pulga ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και μαζί με τον ποδοσφαιρικό κόσμο «τρέλανε» τους , Κάρλος Τέβεζ και Σέρχιο Αγκουέρο που βρίσκονταν στα δημοσιογραφικά του γηπέδου μαζί με τον Αργεντίνο σπίκερ που και αυτός με την σειρά του αντέδρασε επικά για το γκολ της ισοφάρισης του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Λιονέλ Μέσι

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