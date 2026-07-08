Επική αντίδραση των Τέβεζ , Αγκουέρο και Αργεντίνου σπίκερ για το γκολ ισοφάρισης του Μέσι

Η Αργεντινή μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε από την κόλαση στον... παράδεισο. Με μυθική ανατροπή η παρέα του Λιονέλ Μέσι «λύγισε» την μαχητική Αίγυπτο με 3-2 και «πέταξε» στα προημιτελικά του Μουντιάλ όπου θα αντιμετωπίσουν την Ελβετία.

Ο Pulga ήταν και πάλι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και μαζί με τον ποδοσφαιρικό κόσμο «τρέλανε» τους , Κάρλος Τέβεζ και Σέρχιο Αγκουέρο που βρίσκονταν στα δημοσιογραφικά του γηπέδου μαζί με τον Αργεντίνο σπίκερ που και αυτός με την σειρά του αντέδρασε επικά για το γκολ της ισοφάρισης του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης.

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