Επική απάντηση Μουρίνιο σε δημοσιογράφο: «Δεν απαντώ στην ερώτηση σου, είσαι τιμωρημένος» (vid)

Η Μπενφίκα επικράτησε με 1-0 της Φαμαλικάο το βράδυ της Δευτέρας (23/12), με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει ξανά δίχτυα και να γράφει ιστορία. Ο Έλληνας διεθνής έφτασε τα 43 γκολ μέσα στο 2025, ισοφαρίζοντας το θρυλικό ρεκόρ του Εουσέμπιο σε ένα ημερολογιακό έτος.

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς μετά τη λήξη του αγώνα σημειώθηκε ακόμη ένα επεισόδιο με πρωταγωνιστή τον Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός ήρθε σε σύγκρουση με δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Σε σχετική ερώτηση που του έγινε, ο 63χρονος προπονητής αρνήθηκε να απαντήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δημοσιεύσατε ψευδείς ειδήσεις σχετικά με εμένα αυτή την εβδομάδα. Όσον αφορά το βασικό μέρος του άρθρου σας, σας λέω ότι είναι ψευδές».

Ο δημοσιογράφος επέμεινε, επαναλαμβάνοντας την ίδια ερώτηση, γεγονός που προκάλεσε νέα, αιχμηρή αντίδραση από τον Μουρίνιο: «Είσαι τιμωρημένος. Δεν θα απαντήσω. Ίσως την επόμενη εβδομάδα».