Μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων για το Nations League, τα πρωταθλήματα επιστρέφουν στη δράση τους και έτσι και το ιταλικό. Η πρωτοπόρος της Serie A, Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, επέστρεψε και εκείνη κανονικά στις προπονήσεις της.

Ο προπονητής της μάλιστα, Τζενάρο Γκατούζο, έκανε και την πρώτη του συνέντευξη τύπου και αναφέρθηκε στην πρωϊνή προπόνηση του Σαββάτου (21/11) και στο πολύφιμο παιχνίδι που κυκλοφόρησε και έχει κατακλείσει το διαδίκτυο. Σαν γνωστός «ατακαδώρος», έκανε και την πλάκα του για τους παίκτες του και το GTA VI.

«Δεν έχω ιδέα τι συζητούν οι παίκτες μεταξύ τους ούτε γνωρίζω τι παιχνίδι είναι αυτό. Αν θέλουν να περάσουν τον χρόνο τους παίζοντας PlayStation, είναι δικό τους θέμα. Δεν με απασχολούν τέτοιου είδους ζητήματα. Όλα έχουν να κάνουν με τον επαγγελματισμό και τον σεβασμό που δείχνει ο καθένας στη δουλειά του.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα πήγαινα ποτέ σε έναν ποδοσφαιριστή για να τον ρωτήσω αν έπαιξε GTA ή τι ώρα πήγε για ύπνο», ανέφερε αρχικά ο προπονητής της Λάτσιο, για να συμπληρώσει με χιούμορ: «Το πρωί του Σαββάτου, στις 9:00, όταν θα καθίσουμε όλοι μαζί για πρωινό, θα κοιτάξω να διαπιστώσω αν κάποιος ξενύχτησε ή όχι».