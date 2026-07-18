Επική ατάκα Σκαλόνι για Γιαμάλ: «Μακάρι να μπορούσαμε να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του»

Αργεντινή και Ισπανία είναι οι δύο χώρες που ξεπέρασαν όλα τα εμπόδια της διοργάνωσης και θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής(19/7).

Ο προπονητής της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι, στα μέσα ενημέρωσης, ανέλυσε την «ρόχα» ως αντίπαλο, ενώ έκανε και την πλάκα του σχετικά με το αστέρι της ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ.

«Πώς να σταματήσεις τον Γιαμάλ; Μακάρι να μπορούσαμε να τον κλειδώσουμε στο δωμάτιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι και πρόσθεσε: «Είναι εκπληκτικός, ένας θησαυρός. Είναι ακόμα τόσο νέος και έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Έχει κάνει τόσα πολλά για την Ισπανία. Ελπίζουμε όχι την Κυριακή, αλλά όπως και ο Μέσι, είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις».

Στο πώς θα αντιμετωπίσει η ομάδα του την Ισπανία:

«Αναλύσαμε την Ισπανία επειδή υποτίθεται ότι θα τους αντιμετωπίζαμε τον Μάρτιο, αλλά από τον Δεκέμβριο μελετούσαμε επίσης κάθε πιθανό αντίπαλο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στο τέλος, δεν αναλύσαμε την Ισπανία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα. Όταν κοιτάς το μονοπάτι μέσα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, μελετάς κάθε ομάδα που θα μπορούσε ενδεχομένως να φτάσει σε αυτό το στάδιο, και υπήρχαν πολλοί αντίπαλοι που το κάναμε.

Βέβαια, η υπερανάλυση δεν είναι και καλό πράγμα. Ξέρουμε πώς παίζει η Ισπανία και όλοι γνωρίζουν τις δυνάμεις τους. Θα προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε, ενώ παράλληλα θα επιδιώξουμε να επιβάλουμε το δικό μας ρυθμό και να εκμεταλλευτούμε τις περιοχές όπου πιστεύουμε ότι μπορεί να δυσκολευτούν».