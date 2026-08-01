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Σπορ Ποδόσφαιρο Γιουσέφ Ελ Αραμπί Μεταγραφές

Επική ατάκα του Ποντένσε για την μεταγραφή του Ελ Αραμπί: «Αποκλείεται να το έκανες αυτό»

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ολοκλήρωσε την μεταγραφή του στην ομάδα της Μαρκό, δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την μεταγραφική κίνηση.

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Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της Μαρκό, η οποία ταράζει τα νερά της Super League 2, με την μεταγραφή του πρώην επιθετικού του Ολυμπιακού.

Ο 39χρονος Μαροκινός κατέφθασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το απόγευμα του Σαββάτου (01/08), εκεί όπου τον περίμενε πλήθος κόσμου , για να τον αποθεώσει. Ως εκ τούτου ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών, θα φοράει τα πράσινα χρώματα της Μαρκό, και όχι τα «ερυθρόλευκα», όπως τον είχε συνηθίσει ο άλλοτε συμπαίκτης του, Ντάνιελ Ποντένσε που δεν άφησε ασχολίαστο το πράσινο κασκόλ της νέας ομάδα του Ελ Αραμπί.

Πιο συγκεκριμένα ο Πορτογάλος εξτρέμ σε δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αποκλείεται να το έκανες αυτό»!

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Σπορ Ποδόσφαιρο Γιουσέφ Ελ Αραμπί Μεταγραφές

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