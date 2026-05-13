Επική φάρσα στον Τσιτσιπά: Έσπασε ψεύτικο αρχαίο ρωμαϊκό βάζο και έμεινε... άναυδος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο απολαυστικές στιγμές του φετινού Italian Open, πέφτοντας θύμα μιας ιδιαίτερα ευρηματικής φάρσας που είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές του τουρνουά.

Το σκηνικό περιλάμβανε ένα υποτιθέμενο αρχαίο ρωμαϊκό βάζο τεράστιας ιστορικής και οικονομικής αξίας, το οποίο βρισκόταν τοποθετημένο σε ειδικό σημείο για να το παρατηρούν οι αθλητές. Ο τενίστας πλησίασε με περιέργεια το αντικείμενο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επικράτησε πανικός όταν το βάζο έπεσε και φάνηκε να διαλύεται μπροστά του.

Για μερικές στιγμές, ο Τσιτσιπάς έδειξε να πιστεύει πως ίσως είχε ευθύνη για το… ατύχημα, με την αμηχανία και το σοκ του να καταγράφονται από τις κάμερες. Όταν κατάλαβε πως πρόκειται για κρυφή κάμερα, ξέσπασε σε γέλια μαζί με τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους.

Στη φάρσα συμμετείχαν άθελά τους και άλλα μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου τένις. Η Αρίνα Σαμπαλένκα έδειξε εμφανώς σοκαρισμένη, με αρκετούς αθλητές να πιστεύουν πως το βάζο ήταν πραγματικά ανεκτίμητης αξίας. Όπως ξεκαθαρίστηκε πάντως, δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα αρχαίο βάζο για την φάρσα με τους διοργανωτές να καθησυχάζουν όσους πίστεψαν το αντίθετο.