Επική «γκάφα»: Ο τερματοφύλακας πανηγύριζε την απόκρουση όμως η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα (vid)

Άλλο ένα απίστευτο σκηνικό, όπως πολλά που έχουμε δει κατά καιρούς στα γήπεδα, έλαβε χώρα στην Σαουδική Αραβία, στον προημιτελικό του Ασιατικού Κυπέλλου Κ23 ανάμεσα στην Ιαπωνία και την Ιορδανία.

Ο Αμπντέλ Ραχμάν Αλ Ταλαλγκά, τερματοφύλακας της Ιορδανίας, μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα βίωσε την αποθέωση και τον διασυρμό. Οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες στην κανονική διάρκεια και στην παράταση (1-1), και οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι. Στη δεύτερη εκτέλεση της Ιαπωνίας, ο Γιουτάκα Μιτσιβάκι σούταρε, ο Αλ Ταλαλγκά έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά και άρχισε να πανηγυρίζει έξαλλα, γυρίζοντας την πλάτη στην εστία. Η μπάλα όμως με την τροχιά, το φάλτσο και το ύψος που πήρε, έσκασε στο έδαφος και κατέληξε στην κενή εστία, όσο ο Ταλαλγκά πανηγύριζε. Ο εκτελεστής που αρχικά είχε πιάσει το κεφάλι του απογοητευμένος, δεν πίστευε στα μάτια του, είδε τον πίνακα να αλλάζει την ένδειξη από «άστοχο» σε «εύστοχο».

Το απίστευτο σκηνικό έγινε αφορμή για να πάρουν ψυχολογία οι παίκτες της Ιαπωνίας, ενώ αντίθετα ο τερματοφύλακας και οι παίκτες της Ιορδανίας έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους. Επομένως οι Ιάπωνες ευστόχησαν στις επόμενες εκτελέσεις και κέρδισαν με 4-2, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου περιμένει μια εκ των Αυστραλία ή Νότια Κορέα.