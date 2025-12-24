Επική σκηνή με παίκτη του Ατρομήτου στο Copa Africa: Κατέβηκε από το φορείο και άρχισε να τρέχει

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής έχει συνηθίσει το ποδοσφαιρικό κοινό σε... απρόβλεπτες στιγμές. Αυτή τη φορά, όμως, πρωταγωνιστής ήταν ενας γνώριμος στο ελληνικό κοινό, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί του Ατρομήτου.



Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας με 1-0 του Μπενίν στις 23 Δεκεμβρίου. Ο Μουτουσαμί βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και έπαιξε σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης, συμβάλλοντας στη σημαντική επιτυχία της ομάδας του. Παρ’ όλα αυτά, εκείνο που έμεινε χαραγμένο στη μνήμη των φιλάθλων δεν ήταν η απόδοσή του, αλλά μια σκηνή που θύμισε… κωμωδία.



Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο μέσος του Ατρομήτου έπεσε στο έδαφος δείχνοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και το φορείο έκανε την εμφάνισή του, με τον παίκτη να αποχωρεί προσωρινά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, μόλις πέρασε τη γραμμή του πλαγίου, σηκώθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, έκανε ένα χαλαρό τρέξιμο και επέστρεψε κανονικά στο παιχνίδι, προκαλώντας έκπληξη και γέλια σε εξέδρες και social media.

🇨🇩 Moutoussamy est trop divertissant



Il s’est levé pour s’allonger sur la civière. Une fois hors du terrain, il s’est relevé comme l’Undertaker prime de la civière et est rapatrié en courant 😭😭😭



C’est un flagrant délit d’arnaque à l’assurance maladie ça mdrrrrrrrrrr pic.twitter.com/WU3T2H1nRB — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025



Το βίντεο της φάσης έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να το αναπαράγουν και να το σχολιάζουν. Μετά το τέλος του ματς, ο ίδιος ο Μουτουσαμί έδωσε την εξήγησή του, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να χρησιμοποιήσει το φορείο. Όπως ανέφερε, ο διαιτητής τον προειδοποίησε πως αν δεν αποχωρούσε με αυτόν τον τρόπο, θα δεχόταν δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή.